Torpignattara, sulla ristrutturazione del mercato Laparelli parlano gli operatori: "Cambiamo il progetto del V municipio"

Una grande piazza che possa essere uno spazio commerciale aperto alla cultura, agli eventi, all’animazione sociale. E ancora. Più illuminazione per fruire al meglio gli spazi comuni. L’assemblea degli operatori del Mercato Laparelli ha approvato un documento con il quale chiede una variazione progettuale al piano approvato dal Municipio Roma V per la ristrutturazione del Mercato Laparelli.

Il progetto, redatto da Luci Ombre e MarketStudio (futuri operatori del Mercato), riprende il dossier progettuale elaborato nel 2016 dal Comitato di Quartiere Tor Pignattara sviluppandolo e integrandolo con ulteriori proposte. "Il progetto diventa l’occasione per ripensare e riarticolare le funzioni commerciali e di servizio del mercato stesso, nell’ottica di renderlo una polarità cittadina e, allo stesso tempo, un punto di riferimento e di identità per il quartiere", si legge in un comunicato congiunto a cura di Luci Ombre, Market Studio e Comitato di Quartiere Tor Pignattara.

"Questi obiettivi si sostanziano da un lato con la valorizzazione del mercato storico, mediante l’inserimento di alcune funzioni nuove e di maggiore richiamo rispetto ad una utenza più allargata di quella del mercato tradizionale", continua la nota, "dall’altro con la costruzione della nuova finalità di rendere il nuovo mercato un “Faro” del quartiere di Tor Pignattara e un polo di riferimento per le diverse comunità (di origine italiana e non) e di attrazione per futuri operatori".

Come spiegato nei mesi scorsi dal presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi, nonostante la ristrutturazione del mercato sia stata esclusa dal bilancio partecipato, il piano dovrebbe proseguire grazie a dei finananziamenti richiesti direttamente dal municipio. Per il comitato di quartieri, però, il progetto che il municipio ha intenzione di portare avanti è troppo ridimensionato rispetto alle esigenze del quartiere.

Così è arrivata la proposta. "Cuore del progetto", si legge nel comunicato "è la creazione di una grande piazza centrale all’interno del mercato, una sorta di 'centro della polis' che possa essere uno spazio commerciale autenticamente comunitario, aperto alla cultura, agli eventi, all’animazione sociale. Per esaltare questo nuovo 'polo' del quartiere, viene proposto di ampliare l’ingresso ed eliminare le scale mobili, in modo da creare una grande piazza esterna che, dialogando con quella interna, possa esaltare la natura 'aperta' dello spazio rigenerato".

E ancora: "Internamente si prevede l’aggiornamento del decor, per aumentare la luminosità degli ambienti e per agevolare la fruizione dei nuovi spazi comuni (panchine, wi-fi gratuito e rifacimento della pavimentazione). A livello funzionale si prevede la creazione di uno spazio di coworking, oltre alle funzioni già individuate dal precedente progetto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto "così concepito", conclude la nota "si propone come strategico in una politica di riqualificazione generale di Tor Pignattara, creando di fatto un luogo di valorizzazione della natura storica, multiculturale, creativa dell’intero quartiere".