Torpignattara, Diabolik diventa un murale: il graffito sul palazzo popolare

Il volto sorridente, gli occhiali da sole e l'immancabile sciarpa della Lazio. Il volto di Fabrizio Piscitelli, l'ormai ex 'capitano' degli Irriducibili della Lazio ucciso mercoledì 7 agosto mentre si trovava su una panchina nel parco degli Acquedotti, è apparso sul muro di una palazzina popolare di Torpignattara, in via Pietro Rometti.

Se sul muro la firma non c'è, sui social invece a rivendicare il disegno è Noah Graffiti come testimoniano anche le foto e i video apparsi. Nessun mistero, quindi, per il disegno portato a termine alla luce del giorno. Dubbi, invece, sulle autorizzazioni per portarlo a termine. Il Comune, infatti, non avrebbe autorizzato il disegno.

Piscitelli, meglio noto come Diabolik, nel corso degli anni, secondo le indagini della Guardia di Finanza, è emerso come fosse in stretto contatto con personaggi di livello assoluto come Massimo Carminati e Michele Senese detto 'o pazzo.

Gli inquirenti stanno ancora indagando per conoscere il nome del suo assassino, e il suo mandante. Non è escluso che a determinare la morte di Diabolik, sia stato un patto tra i signori della droga di Roma.