Parco Sangalli, un 25 aprile con polemiche: "Il verde è di tutti, il municipio ci ascolti"

Insieme al parco Sangalli per festeggiare il 25 aprile con un "pic nic resistente e multiculturale" ma quest'anno senza concerti nè feste particolari e con una punta di amarezza rivolta agli amministratori che dell'area verde "non si curano". "Un'allegra #occupazione" l'hanno definita gli organizzatori del comitato di quartiere Tor Pignattara: "Senza permessi e senza permesso ci auto-organizziamo un evento popolare, semplice" e all'insegna della multiculturalità cifra caratterizzante del quartiere.

Ospiti un gruppo di minori non accompagnati provenienti da otto paesi: Egitto, Camerun, Albania, Guinea, Italia, Marocco, Tunisia e Afganistan. Ognuno di loro ha cucinato un piatto della propria tradizione gastronomica. "Siamo orgogliosi di festeggiare con i nuovi concittadini di domani, insieme, perché i valori della #resistenza sono trasversali e passano sopra le differenze. Perché la Liberazione è una parola che unisce. Ringraziamo l'Istituto Sacra Famiglia per l'organizzazione". Hanno partecipato anche diversi commercianti del quartiere che hanno deciso di aderire alla festa offrendo piatti, dolci e altri manicaretti: Fatti di Farina, la trattoria pescheria l'Ostrica Bianca di via Casilina, la tavola calda "Alì Babà" di Piazza della Marranella 10, la gastronomia "Oriental" di via Policastro 15, la pasticceria Signorini di via di Torpignattara, il bar gelateria Punjabi, la tavola calda Kebab.

Ma resta la polemica, seppur velata, diretta al municipio. Un concerto in grande, una festa particolare, "sarebbero stati la legittimazione dell'operato di chi, in fondo, ancora non riesce a curare il parco in modo continuativo e qualitativamente adeguato, a riattivare il Mercato Contadino nonostante commissioni, proclami e promesse a dare un senso al Bocciofilo Sandro Pertini, vero monumento allo spreco".