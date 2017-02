Parco Sangalli, Boccuzzi: "Stiamo pulendo con Ama". Ma il comitato smentisce

"Stiamo affrontando l’emergenza di degrado e abbandono in cui versava il Parco Sangalli e grazie anche al forte spirito collaborativo di AMA stiamo intervenendo per ripulire l’intera area da cumuli di rifiuti di ogni genere, rendendo così di nuovo fruibile ai cittadini il parco pulito e decoroso". Fruibile? Insomma, i cittadini non possono concordare. Le uniche pulizie che vedono nel parco sono quelle che loro stessi organizzano puntuali a cadenza mensile. E le affermazioni del presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi in un'intervista al sito Abitare a Roma non piacciono.

Tra i successi di questi primi sette mesi di governo, il minisindaco pentastellato rivendica interventi di pulizia nel parco di Tor Pignattara. Ma al comitato di quartiere non va giù. Da settimane le denunce di degrado sono all'ordine del giorno. Lo scorso 2 febbraio l'incontro con gli amministratori locali in apposite commissioni municipali, tentando tra le tante di spingere per il ritorno del Mercato contadino. Sul parco però nessuna soluzione all'orizzonte. Lo dimostrano gli scatti diffusi dal comitato.

"A seguito dell'intervista del Presidente del Municipio 5 Giovanni Boccuzzi ad Abitare a Roma, in cui dichiarava che in collaborazione con AMA stanno intervenendo per ripulire l'area del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara dai cumuli di rifiuti, ecco alcune foto scattate stamattina che dimostrano lo stato attuale del parco, in cui non viene predisposto alcun intervento di pulizia ordinaria dalla fine dell'estate. Abbiamo partecipato inoltre alla Commissione Ambiente del 1º Febbraio e non ci sembra che una soluzione alle problematiche del parco sia vicina".