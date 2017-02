"Tor Pignattara è allo sbando": petizione on line per Raggi e Boccuzzi

Un pessimo servizio sul fronte mobilità, sporcizia per le strade, ambulatori che chiudono, poca attenzione ai bisogni dei cittadini. Su change.org spunta una petizione on line rivolta al presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi, e alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. In un giorno ha già raccolto oltre 70 firme. Riportiamo il testo dell'appello.

"Torpignattara è un quartiere allo sbando. La mobilità è ridotta al minimo, il commercio sta morendo, il degrado avanza inesorabile, le strade interne sono invase dai rifiuti, il Municipio sta per essere chiuso, gli ambulatori ASL ci sono stati tolti ma hanno lasciato il Sert. A che gioco giochiamo?

I cittadini di Torpignattara meritano rispetto, la storia del quartiere merita rispetto. Noi chiediamo:

- il ripristino delle corse del 105 ogni 10 minuti (adesso passa ogni 40/45 minuti);

- il ripristino della norma della distanza tra una attività commerciale e l'altra, in modo che i generi commerciali possano essere diversificati nonché incentivi per chi apre negozi con articoli di cui il quartiere è carente;

- lo spostamento del Sert, poiché sono tantissimi anni che è collocato a Torpignattara;

- maggiore pulizia e manutenzione urbana;

- il municipio aperto con tutti i servizi esistenti, anche perché per la ristrutturazione sono stati spesi centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici... chi deve beneficiare della struttura da noi pagata?

VOGLIAMO E MERITIAMO RISPETTO!".



QUI LINK PER FIRMARE