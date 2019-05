Tor Pignattara, proteste dopo i sigilli al centro islamico: domenica 'cena' in largo Perestrello

Non si ferma la protesta della comunità musulmana romana "per rivendicare il diritto di culto e contro la chiusura della sala preghiera" di via Gabrio Serbelloni a Tor Pignattara. Come comunica l'associazione Dhuumcatu in una nota, per domenica 19 maggio, alle ore 19.30 a largo Perestrello a Marranella è in programma un 'Iftar' pubblico, il pasto al tramonto che interrompe il digiuno in tempo di Ramadan.

Un modo per "denunciare la negligenza della politica e dell'amministrazione verso una religione", scrive ancora nella nota Siddique Nure Alam, conosciuto come Bachcu. I sigilli al Centro Culturale Islamico Masjeed-e-Rome sono scattati lo scorso 29 aprile da parte dell’unità di sicurezza pubblica emergenziale e del personale del Reparto operativo di coordinamento e supporto del comando generale della Polizia Locale, che nel corso di un sopralluogo, hanno registrato una serie di irregolarità amministrative e penali. Tra queste, sono state contestate irregolarità di natura urbanistica, l'assenza di autorizzazione per pubblico spettacolo, scattata in relazione al palco usato dall'Imam per la preghiera, ed è stata rilevata la presenza di minori che dormivano all'interno (qui l’intervista in merito a Bachcu).

La protesta, spiega ancora, è stata indetta anche per chiarire alcune questioni relative al sequestro: "Dichiariamo chiaramente che la chiusura della sala preghiera è un atto amministrativo e non penale. Nel quartiere si vocifera di situazioni gravi, invece il 'penale' di è stato attribuito per la presenza di una tenda". L'associazione Dhuumcatu invita così tutti a "partecipare all'incontro e scoprire qualcosa in più sulla cultura musulmana".