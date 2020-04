Tor Pignattara, in piazza dei Geografi raccolta di cibo per i senzatetto

Lo slogan è "Nessuno deve essere dimenticato". L'appuntamento è per i venerdì di aprile dalle 16.30 alle 18 in piazza dei Geografi 15 a Tor Pignattara. Obiettivo: raccogliere cibo per i senza tetto del quartiere ma non solo. L'iniziativa, organizzata dalla Caritas presso la parrocchia di San Barnaba, è appoggiata e rilanciata dal comitato di quartiere di Tor Pignattara.

Come si legge nell'annuncio che sta circolando su Facebook tra i prodotti maggiormente richiesti ci sono contenitori usa e getta o piatti monouso; tovaglioli, forchette, cucchiai e bicchieri usa e getta; patate; carne in scatola che non sia maiale; tonno; risotti pronti in busta; latte; biscotti; scatolame; formaggio grattuggiato.

L'invito è a rispettare le misure di sicurezza: "Mantenere le distanze, consigliato l'uso di mascherina e guanti. Usando buon senso e intelligenza si può continuare ad aiutare il prossimo anche in questo pericoloso e difficile periodo".

