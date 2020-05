Torpignattara, Raggi consegna i computer donati dalla Camera all'istituto Laparelli

Un parte dei computer fissi donati dalla Camera dei deputati a Roma Capitale sono stati consegnati presso l'istituto comprensivo Laparelli, a Torpignattara, nel V municipio. "Lo stiamo destinando agli studenti che a casa non lo possiedono", ha spiegato la sindaca Virginia Raggi con un post su Facebook. Con l'avvio della quarantena e della chiusura delle scuole a causa dell'emergenza Coronavirus, infatti, tutta la didattica è avvenuta con lezioni online rendendo difficile agli alunni senza mezzi tecnologici o una buona connessione incasa continuare a seguire le lezioni.

La consegna è avvenuta ieri. La sindaca si è presentata presso l'istituto insieme al presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi, e ha incontrato la dirigente scolastica e alcune insegnanti. L'Istituto ha a sua volta donato alla sindaca un computer portatile da destinare a uno dei centri di antiviolenza di Roma.

"È fondamentale supportare i nostri ragazzi in questa fase d’emergenza. Seguire le lezioni online con il nuovo metodo della didattica a distanza per molti non è stato semplice. Con questa donazione vogliamo agevolare chi ha trovato difficoltà in queste settimane e accompagnarli verso la fine dell’anno scolastico", continua la nota.

Ai presenti la sindaca ha poi spiegato: "Anche alla riapertura delle scuole a settembre non è detto che si farà tutto in aula. Immagino una parte di attività rimarrà online e questo aiuterà nella ripresa".