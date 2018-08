Tor Pignattara e le discariche a cielo aperto: ecco la mappa fatta dai cittadini

Altro che rimozione di un materasso dal marciapiede di via Filarete. L'intervento ha fatto esultare via social network la sindaca di Roma, ma non altrettanto chi abita la zona. Sul fronte della pulizia ci vorrebbe ben altro per cantare vittoria dalle parti di Tor Pignattara. Quello stilato dal comitato di quartiere, e continuamente aggiornato grazie alle segnalazioni dei cittadini, è un muro del pianto. Una mappa di mini discariche che nessuno pulisce, porzioni di territorio in sofferenza, abbandonate a incuria, degrado, inciviltà, inefficienza amministrativa e non solo.

"Non possiamo parlare di semplici zone di accumulo rifiuti. Sono infatti vere e proprie discariche informali, in cui al quotidiano stazionare di rifiuti classici si unisce la consuetudine dello scaricamento di rifiuti ingombranti di vaira natura priuncipèalmente desposistati orea da furgoncini ora da veri e propri camion" spiegano gli attivisti del Cdq Tor Pignattara. Ci sono via Filarete, via della Marranella, largo Perestrello, via Bufalini, via Maggi, via Alessi, via dell'Acqua Bullicante. L'elenco dei cumuli di ingombranti tra pezzi vari di mobilio accatastati accanto ai cassonetti insieme a sacchi colmi di rifiuti di ogni genere, è lungo. E poco è cambiato da quando la cartina digitale (a questo link) ha iniziato, a metà estate, a girare sui social network con continui aggiornamenti.

"L'accumulo è continuo - spiega Claudio Gnessi del comitato di quartiere - gran parte delle strade della lista originaria è rimasta in pessime condizioni". Intanto però, pur senza effetti apprezzabili, la mappa ha fatto il giro delle figure istituzionali competenti. Dal presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi all'assessore all'Ambiente municipale Dario Pulcini alla polizia locale. Tutti ben consci del problema, tanto che sei parlamentari grillini hanno chiesto aiuto al Governo amico: per il V municipio di Roma, ormai un mobilificio a cielo aperto, serve una task force. E' questa la richiesta avanzata tramite un'interrogazione parlamentare da deputati e senatori cinque stelle.

"Nel solo periodo dal 1 al 27 giugno 2018" hanno scritto Baroni, Vignaroli, Silvestri, De Toma, Salafia e Tuzi, "sono stati rilevati da parte di Ama 573 casi di abbandono di ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e altri rifiuti speciali. L’assessore all’ambiente del V Municipio Dario Pulcini ha già raccolto oltre mille segnalazioni: si arriva a tantissimi casi con cassonetti vuoti e svuotati e rifiuti di ogni tipo fuori". Già, gli abitanti ne sanno qualcosa.