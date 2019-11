Sullo scooter rubato con attrezzi da scacco nel bauletto, arrestato

A bordo di un ciclomotore, poi risultato di provenienza furtiva, è stato fermato per un controllo in via Posidonio alla Marranella. E' accaduto intorno alle 20:00 di mercoledì 20 novembre.

All’interno del bauletto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore hanno rinvenuto arnesi atti allo scasso. Inoltre, l’uomo, identificato per un, italiano di 39 anni, ha esibito documenti validi per l’espatrio risultati falsi.

Arrestato dovrà rispondere di ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e di documenti falsi.