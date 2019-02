Sui muri di Tor Pignattara la scritta contro il ministro dell'Interno: "Salvini appeso"

Dopo Torino, Milano, Bari e altre città italiane, anche a Tor Pignattara sono apparse scritte che hanno preso di mira il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Salvini appeso" le parole comparse sul muro di un palazzo in via di Torpignattara 120. Non molto distante, con lo stesso colore nero, probabilmente lo stesso autore se l'è presa anche con il leader storico della Lega Nord: "Bossoli per Bossi". Firmato con la 'A' simbolo dell'anarchia.

Di fronte all'ultima scritta apparsa in Svizzera, "Salvini merda", su Facebook il vicepremier ha commentato così: "Anche in Svizzera, sui muri del Consolato italiano di Basilea, con tanto di simbolo anarchico... Idioti senza confini!".