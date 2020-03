Tor Pignattara, ripulita un'area interna alla scuola Pisacane

Intervento di pulizia straordinaria presso la scuola elementare Carlo Pisacane, in via dell'Acqua Bullicante a Tor Pignattara. Come raccontato dall'assessore all'Ambiente del V municipio, Dario Pulcini, il posizionamento di nuovi contenitori utili per il sistema di raccolta porta a porta ha comportato anche un intervento di riqualificazione dell’area interna al perimetro della scuola.

Tutto è partito con la necessità di trovare una corretta collocazione ai "secchioncini per la raccolta porta a porta, (che nel territorio del V municipio è attiva solo per le utenze non domestiche, ndr) inizialmente, posizionati all'ingresso principale della scuola rendendo disagevole il ritiro e diminuendo il decoro dell'ingresso del plesso scolastico", scrive Pulcini in una nota e poi posizionati all'interno del perimetro della scuola in un’area con accesso carrabile.

Un'area che, però "versava in uno stato di profondo degrado. Erano presenti molti oggetti abbandonati per lo più materiali ingombranti della scuola dismessi", si legge nella nota. Pulcini ha dichiarato: “Ho chiesto un intervento immediato all'ufficio tecnico che è prontamente intervenuto. Ho approfittato durante il sopralluogo anche per richiedere un intervento di pulizia, che davanti alle scuole deve essere priorità nella programmazione dello spazzamento. L’obiettivo primario è quello di rendere le scuole dei luoghi sicuri, fruibili e decorosi".

Il cortile della scuola ripulito