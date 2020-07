Coronavirus, il drive-in per i tamponi ai cittadini del Bangladesh si sposta a Villa De Sanctis

Da piazza della Marranella a alla Casa della cultura in via Casilina 665. Da oggi pomeriggio i tamponi ai cittadini del Bangladesh, volti a individuare eventuali contagi di Covid 19, verranno effettuati presso la struttura di Villa De Sanctis. Lo ha riferito il vicepresidente del V municipio e delegato della sindaca per i rapporti con la Asl Roma 2, Mario Podeschi.

La decisione è stata presa perché questa mattina, di fronte all'alta affluenza dei cittadini, si sono create lunghe code lungo il marciapiede fino alla via Casilina. La situazione, secondo quanto si apprende, non ha generato disordini ma è stato deciso un trasferimento del servizio, vista anche la vicinanza del centro di prenotazione e del pronto soccorso dell'ospedale Vannini, che si trova proprio lì a fianco, e che genera ulteriori code lungo lo stesso marciapiede.

Il servizio resterà attivo fino a domenica dalle 9 alle 18. A questo si aggiunge lo spazio di via degli Eucalipti 20 solo nelle giornate di sabato e domenica dalle 9,00 alle 18,00 e la Casa della Salute Santa Caterina. Viene reso noto, inoltre, che nei prossimi giorni verranno aperti altri punti per effettuare i tampo nei municipi IV, VI e VII.