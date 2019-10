Tor Pignattara, riparato il guasto: resta aperto il cantiere per sistemare la strada

Riparato il guasto alle tubature, è rimasto aperto il cantiere per ripristinare il manto stradale. Anche lunedì 7 ottobre via di Tor Pignattara resta chiusa nel tratto che va da viale dell'Acquedotto Alessandrino a via Natale Palli per permettere di sistemare la strada scavata per risolvere il guasto alle condutture che sabato ha mandato in tilt il quartiere e causato la sospensione dell'acqua fino a domenica mattina.

Da oltre un mese, proprio dove si è verificato il guasto, i residenti denunciavano una copiosa perdita di acqua da un tombino. Il punto era già stato oggetto di riparazione e venerdì, per tappare la buca che si era formata attorno, era stato gettato dell'asfalto. Ma l'acqua continuava ad uscire. Sabato mattina, nel corso dell'intervento di riparazione della squadra Acea, si è rotta una tubatura che ha iniziato ad allagare la strada. Per questo la fornitura dell'acqua è stata interrotta. Il danno è stato riparato nelle ore successive. L'acqua è tornata solo domenica mattina, tanto che in alcune zone sono comparse autobotti. Per effettuare le riparazioni è stato rotto il manto stradale. Oggi i lavori per ripistinare l'asfalto.

Per i lavori sono state deviate le linee 409 e n409 in direzione Arco di Travertino/largo Colli Albani: da piazza della Marranella, via Casilina, C.ne Casilina, via l'Aquila, via Gallarate, piazza Lodi, via Alghero, via Castrovillari, via Enna, via Monselice, via Tuscolana capolinea via dell´Arco di Travertino; in direzione stazione Tiburtina: da Via di Porta Furba, devia via degli Oppii, via degli Angeli, via Manfroni, piazza Cardinali, largo Pettazzoni, via dell'Acquedotto Alessandrino, via Berardi, via Casilina (direzione centro), piazza della Marranella, normale itinerario. Momentaneamente soppresse le fermate 74024-74025-74026-74027-74008-74010-74011-74013.

Gallery