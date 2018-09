Tor Pignattara: frigo ancora pieno abbandonato in strada

Un frigo ancora pieno in strada. L'ultima, assurda, segnalazione di discariche abusive a Tor Pignattara arriva dall'incrocio tra via Filarete e via Casilina. Le immagini parlano da sole e condirle con le parole serve a poco. Un elettrodomestico lasciato in strada, vicino ad un cassonetto. All'interno degli alimenti di vario tipo: frutta, salame, sott'olio, tutti lasciati in strada, così come se fosse normale.

L'ennesima segnalazione di quello che è un complicato rapporto di un quartiere con lo smaltimento degli ingombranti. Una storia lunga che ha portato negli anni anche all'intervento delle forze dell'ordine. Ricordiamo - era il 2014 - l'indagine dei vigili che smascherò il meccanismo di Torpignaflex, ovvero il fenomeno dell'abbandono dei materassi che durante la consiliatura Marino spuntavano come funghi tra le strade del quartiere. Si scoprì allora che era un negozio di materassi che smaltiva così i suppellettili vecchi dati in "permuta" dai clienti.

Di recente il comitato di quartiere Tor Pignattara, tramite le segnalazioni dei cittadini, ha realizzato una mappa interattiva di tutte le mini discariche che si formano quotidianamente sui marciapiedi del quartiere. Un quadro di scarsa pulizia, gesti incivili e raccolta a singhiozzo ben noto anche a chi governa il territorio. Anzi, a scomodarsi in piena estate un gruppo di sei tra deputati e senatori M5s con un'interrogazione in Parlamento per richiedere una task force.