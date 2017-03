Tor Pignattara: "Quali progetti per i locali di via dell'Acqua Bullicante? Boccuzzi risponda"

Due interrogazioni rimaste senza risposta. Come del resto sono senza risposta anche le domande dei cittadini. Si infittisce il mistero sulla destinazione dei locali di via dell'Acqua Bullicante. Dove fino a poco tempo fa trovavano spazio parte degli uffici del V municipio, poi trasferiti, è rimasto un ampio immobile di quattro piani di proprietà delle istituzioni. Ma non è chiaro a cosa verrà destinato. I cittadini lo hanno chiesto più volte, sempre sottolineando l'imprescindibilità di un suo uso pubblico.

"E' la seconda interrogazione urgente che presentiamo sulla destinazione dei locali municipali in via dell'Acqua Bullicante (4 piani, con ampia area esterna coperta, ai civici 26 e 28), ma non arrivano risposte dal presidente Boccuzzi: dobbiamo credere alle sempre più insistenti voci che danno l'arrivo di un nuovo centro di accoglienza per immigrati a Torpignattara?". Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Noi con Salvini nel Municipio V, Fabio Sabbatani Schiuma, insieme ad Antonella Savina e Anna Maria Paparatto, rispettivamente coordinatrice del Municipio V (area ex VI) e responsabile di Torpignattara per NcS.

"La Prefettura di Roma ha pubblicato il 23 novembre scorso un bando per ospitare circa 8.000 persone richiedenti asilo, che non significa ne abbiano diritto, ed è oramai chiara la continua ricerca di strutture idonee. Sosteniamo - conclude la nota - chi da tempo ha proposto per quei locali un uso sociale e culturale a favore dei residenti, come, per esempio, una biblioteca, o anche la proposta di un centro per l'assistenza per quei tanti genitori separati caduti in indigenza e costretti alle mense pubbliche o a vivere in macchina".