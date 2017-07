Trenino fino a Tor Vergata, Torpigna plaude al progetto: "Vi staremo col fiato sul collo"

"Finalmente le nostre istanze vengono recepite". Esulta il comitato di quartiere Tor Pignattara alla notizia del progetto in cantiere per il rilancio della ferrovia Termini Centocelle che prevede un intervento di ammodernamento sulla linea già esistente e il suo successivo prolungamento fino a Tor Vergata. Discusso in commissione Mobilità con la promessa dei consiglieri che "i lavori partiranno entro un anno", risulta molto simile a quello che i membri dell'associazione territoriale hanno più volte proposto alle amministrazioni negli anni, frutto di un laboratorio di Mobilità e Urbanistica partecipato.

"Speriamo che ora Roma Capitale e Regione Lazio trovino la quadra. Il progetto è serio, sano e costa una frazione della metro C" commentano dal Cdq. "Dà respiro a tantissimi quartieri, migliorando la mobilità generale dell'asse labicano, contribuendo a decongestionare la Casilina con effetti positivi sulla salute pubblica e fa uscire finalmente il nostro quartiere dal buco nero trasportistico in cui è stato piombato. Noi staremo lì col fiato sul collo".

Già, un buco nero più volte denunciato che coinvolge l'intero quadrante di Tor Pignattara - Marranella da quando (è il paradosso) ha aperto la metro C sulla direttiva Casilina. Il quartiere non è servito dalla linea, e il 105 in seguito all'apertura delle stazioni metro è stato ridotto nel numero di corse, provocando grossi disagi all'utenza. L'unica soluzione per i cittadini è sempre stata quella di potenziare il cosiddetto "tranvetto". Ora finalmente il Campidoglio sembra andare in quella direzione.