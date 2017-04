Tor Pignattara, sfregi a un murale contro "la rivoluzione borghese colorata"

"Abbasso la rivoluzione borghese colorata". Un'altra scritta a bomboletta su un murale di street art. La vittima stavolta non è Kentridge. Ci spostiamo in uno dei quartiere pionieri dell'arte urbana romana. Siamo a Tor Pignattara, dove i vandali armati di spray hanno lasciato il segno sull'opera del duo portoghese Draw e Contra di via Natale Palli.

La foto è stata diffusa da una residente su Facebook con un commento indignato "Tu, che hai pensato bene di avere il diritto di usare la pubblica bellezza a tuo (dis)piacere...Sai qual è la verità? Che non servi a nulla". E di indignazione sotto forma di sfogo da tastiera ne ha raccolta moltissima. Decine di commenti (qualcuno anche in difesa dei writer definendo il tag come forma primitiva dello stesso murale), per lo più di rabbia contro "incivili che poi da opporre alla borghesia colorata non hanno nulla".

Una "guerra" quella che si consuma sui muri della Capitale. Ultimo smacco quello subito dall'opera di Kentridge sui muraglioni del Tevere, questo finito su le pagine di tutti i giornali. Scritte a bombolette sulle figure mitologiche che raccontano la storia di Roma. Innovazione e contemporaneità accolta tra gli applausi un anno fa, in occasione del Natale di Roma 2016. Vandalizzato e ora in fase di recupero grazie a un intervento del Campidoglio. E di casi minori sono pieni i quartieri. Dalle scritte antisemite sul ritratto del capitano della Roma Francesco Totti alle ingiurie sui murales alla stazione Settebagni, alle tag sull'opera di piazza Malatesta. Un lungo (e triste) elenco.