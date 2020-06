Una stradina che passa sotto via di Torpignattara, tra via degli Angeli e via degli Oppi, in direzione Porta Furba. Chiusa e quindi trasformata nel tempo in una discarica a cielo aperto di rifiuti di ogni tipo.

Da via degli Angeli si può vedere un cancello da cui è stato ricavato un passaggio, è probabile che sia diventata anche il riparo per senza fissa dimora.