VIDEO | Torpignattara raccontata dai bimbi della Pisacane, il progetto finanziato dal Mibact

La sua connotazione multietnica gli ha sicuramente fornito una spinta in più. Ed è con entusiasmo, passione e scoperta del territorio in cui vivono che gli alunni delle classi IV e V della scuola elementare Pisacane, in via Acqua Bullicante nel quartiere di Torpignattara, hanno partecipato e sono diventati i grandi protagonisti del progetto di rigenerazione urbana “Scuola, spazio aperto alla cultura” lanciato nel 2016 dal Mibact.

E nella giornata di ieri, venerdì 15 dicembre, la scuola ha aperto le porte a genitori e cittadini della zona per vedere da vicino il lavoro fatto dai piccoli studenti. La pioggia ha cancellato il tour organizzato per le strade di Torpignattara, ma i bimbi non si sino dati per vinti e, con il loro tesserino da “guida turistica di Torpignattara” al collo, hanno illustrato i luoghi del quartiere che hanno imparato ad amare e conoscere nel grande atrio e nelle aule della loro scuola.

“Il progetto ha riguardato una riqualificazione e rigenerazione strutturale di una parte dell'istituto, come la facciata della scuola che ora mostra i volti di alcuni degli alunni della scuola, il cortile e l'aula laboratorio – spiega Maura Romano di Melting Pro, organizzatore del progetto – ma non solo, perché i bambini hanno partecipato in prima persona alla creazione delle opere di street art dentro e fuori la scuola, fatto laboratori di architettura e di storeling, con il quale si sono poi cimentati nel ruolo di guide turistiche del quartiere con dei veri e propri tour organizzati. Siamo molto soddisfatti della riuscita”.