Villa De Sanctis chiusa da venerdì a causa di una voragine: "Il servizio giardini non ha trovato le transenne"

Transenne cercasi. E siccome non si trovano il parco di Villa de Sanctis, nel frattempo, resta chiuso. Non è un passo indietro sulle riaperture della fase 2 ma la scoperta di una voragine che da venerdì scorso ha costretto il V municipio a impedire ai cittadini di accedere all'area verde.

Un problema non nuovo per il parco che sorge tra via Casilina e via dei Gordiani. Questa volta la voragine si è aperta in una porzione di parco che corre lungo la consolare, in concomitanza con una botola sul muro. Venerdì sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prescritto di transennare l'area.

"Il servizio giardini però non ha ancora trovato le transenne", ha spiegato un infuriato presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi. "Stiamo sollecitando per trovare una soluzione affinché la villa si possa riaprire subito".

