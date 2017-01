Tor Pignattara, voragine profonda 8 metri in via dei Savorgnan: strada chiusa

Una voragine profonda otto metri si è aperta in via dei Savorgnan, nel cuore di villa Certosa. Ieri pomeriggio intorno alle 17 sono intervenute sul posto pattuglie dei vigili urbani del V gruppo Prenestino e vigili del fuoco per la messa in sicurezza e il transennamento della via, chiusa al traffico.

A preoccupare ancora una volta l'estrema fragilità del sottosuolo della zona, più di altre caratterizzata da una fitta rete di cave di tufo e gallerie sotterranee che aspettano da secoli interventi sistematici. Il passato purtroppo insegna. Altre voragini nel quadrante hanno fatto "storia". Una su tutte quella della vicinissima via Filarete, chiusa ad aprile 2013 e riaperta a marzo 2015 dopo la gara pubblica, i sondaggi del terreno, il riempimento della cavità, il rifacimento delle fogne. E il reperimento di fondi. Insomma, fu un inferno sia per gli abitanti che per i commercianti, in molti costretti a chiudere l'attività.

Nel caso in questione la strada interessata non ha la portata di via Filarete in termini di traffico e commercio, ma è comunque un punto di collegamento tra due diversi quadranti di Tor Pignattara e unisce via Galeazzo Alessi a via degli Angeli. Tra l'altro il "cratere" si è aperto a ridosso del cancello di ingresso di un'abitazione. Al residente dell'appartamento più vicino i vigili presenti hanno suggerito di lasciare casa fino al termine della messa in sicurezza, ma a quanto apprendiamo la persona in questione avrebbe rifiutato l'evacuazione. Sul posto si è recato in mattinata anche il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi.