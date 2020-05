Da Certosa a Tor Sapienza, protesta dei cittadini davanti alla sede del V municipio: "Pulite i parchi"

"Più servizi ai giardini, più salute ai bambini". "Più giardinieri, meno scuse". "Municipio V non ti scordar di me! Pulisci i parchi". Sono alcuni degli striscioni con i quali giovedì pomeriggio un gruppo di cittadini aderenti a vari comitati dei quartieri Tor Sapienza, Centocelle, Certosa, Prenestino e Pigneto ha protestato davanti alla sede del V municipio in via di Torre Annunziata contro la scarsa manutenzione del verde dei giardini e dei parchi del territorio.

"Abbiamo appreso sulla nostra pelle quanto sia importante il verde pubblico nei nostri quartieri. Parchi, giardini, aiuole attrezzate, oltre a garantire l'ossigenazione dell'aria, oggi sono necessari per poter stare all'aperto in sicurezza, convivendo con il virus, sono necessari alla nostra salute", scrivono in una nota. "Ma dal 4 maggio, dopo il lock down generale, abbiamo assistito ad un'incapacità da parte del Servizio giardini a rendere questi spazi fruibili, puliti, con una manutenzione ordinaria che andava programmata per tempo. In molti ci siamo presi cura degli spazi che viviamo perché ci fanno bene e ne abbiamo bisogno, abbiamo tagliato l'erba, raccolto rifiuti, telefonato insistentemente per farli ritirare, mo basta".

I cittadini chiedono "soluzioni, vogliamo la garanzia che ci sia un calendario di manutenzione ordinaria idoneo, che venga rispettato. Vogliamo finanziamenti strutturali per incrementare il verde pubblico, assunzioni di giardinieri e acquisto di mezzi". L'appello sul volantino che sta girando sui social è a mandare un reclamo al V municipio, all'ufficio del verde e all'indirizzo dell'assessore all'Ambiente municipale, Dario Pulcini.