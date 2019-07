Nel V municipio arriva l'albo dei volontari del verde: aperte le iscrizioni

Il V municipio apre ai volontari del verde pubblico e del decoro urbano. Sul sito dell'ente locale è stato pubblicato il regolamento e la modulistica per le iscrizioni all'albo. "Possono iscriversi cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno e che abbiano compiuto 18 anni di età che intendano prestare la propria opera in modo gratuito e senza scopo di lucro", si legge sul sito.

Le attività dei volontari saranno coordinate dal Funzionario dell'ufficio verde pubblico della direzione tecnica del municipio, in via Perlasca, 39 e riguarderanno la manutenzione del verde orizzontale nel territorio, la potatura siepi e altre forme arbustive di piccole dimensioni, la pulizia aree verdi, piazze e marciapiedi (svuotamento cestini, raccolta rifiuti, ecc.), la manutenzione degli arredi urbani (panchine, cestini, recinzioni, ecc.), il supporto alle iniziative e alle attività per il mantenimento del decoro urbano. Come previsto dal regolamento, la copertura assicurativa sarà a carico del municipio. I volontari potranno richiedere e ottenere, qualora disponibile, anche idonea attrezzatura, comprese pettorine e tesserini identificativi.

"In questo modo diamo il massimo supporto a chi vuole aiutare a migliorare il territorio, come mai è stato prima", commenta l'assessore all'Ambiente Dario Pulcini. "Ogni rivoluzione parte da noi stessi: possiamo cambiare insieme il volto della nostra amata città, diamoci una mano".