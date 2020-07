Pigneto, sistemati i giochi per bambini del giardino Galafati

I giochi per bambini situati all'interno del giardno Galafati, al Pigneto, sono stati sistemati dal V municipio. Ne dà notizia l'assessore all'Ambiente, Dario Pulcini, che ha spiegato come l'ufficio Aree ludiche del dipartimento Tutela Ambientale abbia sostituito le parti ammalorate sono state sostituire "migliorando la sicurezza generale dell'area dedicata ai più piccoli".

Per l'assessore si tratta di "un altro tassello importante per migliorare la qualità della vita degli abitanti. In questi anni ho effettuato sopralluoghi in ognuna delle 36 area ludiche del territorio, chiedendo di pianificare e programmare gli opportuni interventi: grazie a ciò siamo arrivati a mettere in sicurezza quasi tutte le aree, molte delle quali vertevano in condizioni di degrado”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giardino si trova lungo via del Pigneto, all’altezza dell’omonima fermata e vicino a un istituto scolastico e per questo molto frequentato. Da molto tempo l’Associazione genitori della scuola Toti e i cittadini che utilizzano lo spazio verde denunciano una mancanza di programmazione delle sua pulizia e manutenzione. "Come associazione genitori abbiamo sollecitato più volte la riparazione dei giochi al Giardino Galafati sia a Pulcini che al dipartimento ambiente del municipio, ma non siamo stati informati dell'intervento di questi giorni", fanno sapere dall'Associazione. "Siamo contenti che ci sia stata attenzione per questa area e speriamo che l'attenzione resti alta e porti anche alla risoluzione del problema della pulizia e manutenzione".