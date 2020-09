Villa Gordiani, due veicoli in fiamme nella notte a viale Partenope

Due veicoli in fiamme e tanto fumo. Ė quanto accaduto nella notte in viale Partenope, a Villa Gordiani, all’altezza dell’incrocio con via Monforte Irpino. Erano le 3 e 40 del mattino quando è scattata la richiesta di intervento alla Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. A bruciare una Fiat 16 e un Furgone Iveco. Ignote le cause del rogo. Alcuni residenti nei palazzi della zona hanno raccontato di aver sentito un’esplosione. Il fumo e la puzza di bruciato sono stati sentiti anche all’interno degli appartamenti.

