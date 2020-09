Coronavirus, lunghe file ai drive-in della casa della salute al Prenestino

Lunghe code alla casa della salute di via Nicolò Forteguerri, a largo Preneste, per effettuare i tamponi per rilevare eventuali contagi di Covid19. Dopo il bollino nero sulle strade per i rientri di fine agosto dalle vacanze estive, quelli al drive-in per sottoporsi ai test per il Coronavirus. A farlo sono soprattutto quanti rientrano dall’estero o dalle regioni dove sono stati registrati più focolai, come la Sardegna.

Come in altri drive-in della città, anche alla casa della salute al Prenestino si sono formate lunghe code in auto. Per la gestione del traffico è infatti stato necessario l’intervento della polizia locale. La fila circonda di fatto tutta la struttura: parte da via Giacomo Conti, dove è stato posizionato l'ingresso del drive-in, gira intorno a via Giampiero di Bastelica e arriva in via Forteguerri, dove c’è l’ingresso della casa della salute, per poi girare a largo Preneste e sulla Prenestina.

Secondo quanto si apprende, scene analoghe si sono verificate anche al secondo drive-in della Asl Roma 2, quello di via degli Eucalipti a Centocelle. La strada, a un solo senso di marcia e particolarmente stretta, è rimasta aperta solo per quanti dovevano effetturare i tamponi. Per tutti gli altri traffico deviato.