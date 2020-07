Villa Gordiani, in viale della Stazione Prenestina panchine sistemate da volontari e attivisti M5S

Le assi più rovinate sono state sostituite. Così come quelle rotte o addirittura mancanti. Così sono state sistemate le panchine di viale della Stazione Prenestina a Villa Gordiani. Il lavoro di manutenzione è stato messo in campo da alcuni cittadini, iscritti all'albo dei volontari del V municipio, consiglieri e simpatizzanti del Movimento cinque stelle insieme all'assessore municipale all'Ambiente, Dario Pulcini. "L'obiettivo", fa sapere Pulcini in una nota, "è finire di sistemarle tutte su tutto il territorio entro l'anno".

Non sono le prime ad essere state aggiustate grazie all'intervento dei volontari. "Ormai sono centinaia", aggiunge l'assessore. Già nel luglio dell'anno scorso erano stati sistemate in questo modo le panchine di numerose aree verdi, da Villa Gordiani al Parco Alessandrino, da quello Biavati al giardino di via del Campo. L'attività di volontariato era anche stata rilanciata dalla sindaca Virginia Raggi che aveva commentato: "Grazie di cuore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra l'azione dei volontari e gli interventi del Servizio Giardini, secondo l'assessore Pulcini, "oltre l'80 per cento delle panchine presenti nelle aree verdi del territorio è in buone condizioni. Quando assunsi l'incarico la percentuale era inversa, l'80% erano ammalorate, perché da decenni non si interveniva".