Nei mercati del V municipio arrivano i 'Repair cafè', Pulcini: "Presto una maniestazione di interesse per i no profit"

I ‘Repair cafè’, centri di riuso dove aggiustare elettrodomestici, mobili, vestiti e tanti altri materiali, sbarcheranno del V municipio. Il Consiglio municipale ha infatti approvato una mozione che prevede la loro realizzazione all’interno dei box riservati si municipi nei mercati rionali sul modello di quanto avviene da anni presso il Mercato Trionfale.

La proposta era scattata tre anni fa dall’assessore all’Ambiente, Dario Pulcini: “I repair cafè sono luoghi dove gli oggetti vengono recuperati e dove può avvenire un corretto riciclo dei materiali post consumo. Sono centri presenti in tanti paesi europei dove c’è già da anni un’attenta sensibilizzazione verso il rispetto della natura e delle risorse, che ricordo essere poche e non infinite come molti pensano, a disposizione. Per questo ben tre anni fa ho proposto di creare questi spazi anche nel nostro territorio e, in particolare, all’interno di un luogo molto frequentato come il mercato. In questo modo possiamo offrire a tutti i cittadini la possibilità di riciclare ed evitare di conferire gli oggetti non correttamente, come purtroppo frequentemente accade”.

Oltre al tema dell’ambiente e della gestione dei rifiuti, continua Pulcini, “nell’approvazione questa mozione la maggioranza a Cnque stelle ha anche sostenuto un’altra esigenza: quella di generare nuovi posti di lavoro in settori innovativi legati alla sostenibilità ambientale”.

Pulcini fa quindi sapere che l’amministrazione municipale è pronta ad indire una manifestazione di interesse per le imprese no profit al fine di utilizzare un box in ogni mercato destinandolo a tale attività. Parallelamente, verranno anche installati degli eco- compattatori per la plastica nei mercati, nelle scuole, negli uffici pubblici del Municipio, con lo scopo di di sensibilizzare e educare la cittadinanza alla tutela dell’ambiente e ad una corretta gestione dei rifiuti”.