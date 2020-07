Torpignattara, bonificata la discarica a cielo aperto alla galleria di via degli Angeli

Era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto con cumuli di rifiuti e un odore nauseabondo. Oggi la stradina che porta alla galleria 'ex Stefer' (Società delle tranvie e ferrovie elettriche di Roma), conosciuta anche come la fungaia, situata sotto il ponticello di via di Torpignattara, all'altezza di via degli Angeli è stata bonificata.

A darne notizia è l'assessore all'Ambiente del V municipio, Dario Pulcini, che su Facebook scrive: "Passo dopo passo proseguiamo con i nostri interventi per il territorio: i cittadini di Torpignattara a cui ho chiesto non ricordano da quanti anni andava avanti questa situazione di estremo degrado. Grazie alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica vegetazionale, avviata oggi, sottraiamo un altro pezzo di territorio al degrado derivato da decenni di abbandono da parte delle precedenti incompententi amministrazioni".

Le telecamere di Romatoday avevano immortalato la situazione nel giugno scorso. All'intero del tunnel alcuni senza fissa dimora avevano ricavato dei ripari di fortuna.