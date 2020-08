Torpignattara, cittadini regalano fioriere per abbellire gli scorci del quartiere

Un esperimento per "abbellire gli scorci di un quartiere troppo poco valorizzato". Così i cittadini del Comitato spontaneo dell'Acquedotto Alessandrino hanno deciso comprare fiori e balconiere per dare un tocco di colore alla ringhiera che porta all'ingresso di un appartamento lungo via di Tor Pignattara.

"Non ci eravamo messi d'accordo prima con gli inquilini. Le abbiamo installate e poi abbiamo bussato per fargli vedere cosa avevamo fatto", spiegano dal comitato. "I due ragazzi che erano all'interno, due cittadini del Bangladesh, si sono detti molti contenti e si sono presi l'impegno di curarle e di dare loro dell'acqua".

Non finirà qui. "Nelle prossime settimane abbiamo intenzione di continuare ad abbellire gli scorci del nostro quartiere, da via di Torpignattara alle via limitrofe. Questi gesti aiutano a sviluppare un forte senso di appartenenza al quartiere e a sensibilizzare i residenti. Vogliamo bene a questo quartiere pieno di potenzialità ed è anche con queste azioni che vogliamo risollevarlo dal degrado, dall'assenza di pulizia e dai problemi sociali che ne fanno parte".