Torpignattara, 5 giorni senza raccolta dei rifiuti: in via Bordoni una discarica a cielo aperto

Con i rifiuti non raccolti da cinque giorni si è formata una mini discarica a cielo aperto. Ė la segnalazione che arriva da un residente di via Benedetto Bordoni, a Torpignattara, nel V municipio. Un’immagine che riporta indietro a ciò che Roma ha vissuto più volte nei mesi scorsi quando ritardi e difficoltà nei conferimenti avevano generato una vera e propria emergenza rifiuti diffusa in tutta la città.

“Solo che ora le strade limitrofe sono pulite e la raccolta dei rifiuti avviene regolarmente”, racconta Antonio che si chiede: “Perché questa, che è una piccola trasversa di via Casilina, viene trattata in questo modo?”. Antonio racconta di aver già avviato diverse segnalazioni all’Ama e di aver informato anche la Polizia locale e gli uffici competenti per rifiuti e ambiente del V municipio. “Attorno al cassonetto sono stati avvistati anche topi e blatte.

Questo perché se i rifiuti vengono abbandonati a terra e poi raccolti senza una pulizia accurata della strada questa resta sporca attivando animali di ogni genere”. Poi precisa: “Fino alla scorsa settimana almeno la raccolta avveniva regolarmente ma ora è da giovedì che non passa più nessuno”. E subito si è formata una mini-discarica a cielo aperto.