Torpignattara, rallenta la raccolta: in molte strade cumuli di rifiuti ai lati dei cassonetti

Piccoli cumuli di sacchi di immondizia attorno ai cassonetti e rifiuti sparsi. Dopo la denuncia di un residente in merito alla mancata raccolta da parte dell’Ama per cinque giorni consecutivi in via Bordoni, una piccola via trasversale alla Casilina, nel quartiere di Tor Pignattara, Romatoday ha documentato la situazione in alcune vie limitrofe.

La scena, anche se in modo ridotto, ricorda l’emergenza che Roma ha vissuto più volte negli anni scorsi quando le difficoltà con gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti rallentavano la raccolta generando la nascita di mini discariche a cielo aperto per le strade.

Le immagini sono state scattate la mattina del 4 agosto intorno alle 10. Via Dulceri, via Zenodossio, via Maggi. Quasi tutti i cassonetti, alcuni stracolmi altri più vuoti, sono circondati di sacchetti di rifiuti e rifiuti sparsi. Immancabili un frigorifero e alcuni mobili. Complice il caldo degli ultimi giorni, tutti i cassonetti sono accompagnati da una puzza molto forte. Quando si rompono i sacchetti rifiuti sparsi a terra volano lungo i marciapiedi accumulandosi ai lati della strada.